Riprende venerdì la finale di Coppa America di vela tra Luna Rossa e Team New Zealand. Previsto infatti giovedì un giorni di pausa dopo la prima giornata finita finita in parità. Le regate sono in programma da venerdì (sempre con due match race, la sfida uno-contro-uno, al giorno) fino a mercoledì 17 marzo (eventuale gara-13). Si veleggerà al meglio delle 13 sfide; chi dei due team arriva per primo a 7 vittorie solleverà al cielo la 'vecchia brocca'.