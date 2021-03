Sci: Franzoni oro in superg ai mondiali jr, 19 anni dopo Fill

Giovanni Franzoni è il nuovo campione del mondo junior del superG. Nella prima giornata di gare della rassegna iridata di sci di Bansko, il 19enne azzurro di Manerba del Garda, portacolori delle Fiamme Gialle, si è imposto per soli 4 centesimi sull'austriaco Lukas Feurstein, argento. Bronzo allo svizzero Gael Zulauf. E' il primo grande risultato in carriera per Franzoni, che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio nel superg iridato jr dopo 19 anni: l'ultimo a vincere il titolo era stato Peter Fill, a Tarvisio nel 2002.