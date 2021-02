6 Nazioni: Italia al trentesimo ko di fila, 10-48 con Irlanda

L'Italia è stata sconfitta dall'Irlanda 10-48 (10-27) in una partita della terza giornata del 6 Nazioni di rugby, giocata allo stadio Olimpico. Per gli azzurri, che non vincono un match dal 2015, è la 30/a sconfitta consecutiva nel torneo, la terza nell'edizione 2021 dopo quelle con l'Inghilterra e la Francia. Per gli irlandesi è il primo successo in questo torneo, ma del tutto meritato, con sei mete realizzate e un dominio costante durante tutto l'incontro. Di Meyer l'unica meta azzurra allo scadere del primo tempo.