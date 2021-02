Rugby: Covid; rinviata Francia-Scozia del Sei Nazioni

(ANSA-AFP) - PARIGI, 25 FEB - Il match tra la Francia, decimato da molti casi di Covid-19, e la Scozia, in programma domenica nell'ambito del Torneo delle Sei Nazioni di rugby, è rinviato. Lo ha annunciato il comitato di monitoraggio del Sei Nazioni. La commissione "ha raccomandato all'unanimità il rinvio della partita Francia-Scozia. Stiamo lavorando alla data di rinvio per questa partita e la comunicheremo a tempo debito".

Secondo le informazioni dell'AFP, la partita tra Francia e Scozia non sarebbe stata riprogrammata per il weekend del 6 e 7 marzo. "Qualsiasi rinvio avrà conseguenze sulla disponibilità di giocatori concordati con i club, il che potrebbe comportare l'indisponibilità di dieci di loro per la selezione se la partita dovesse essere riprogrammata", ha detto lunedì la Federazione scozzese poiché diversi giocatori, compreso il capitano Stuart Hogg, deve essere messo a disposizione dei loro club.

Stamattina la Federazione francese di rugby ha annunciato che un nuovo giocatore francese era risultato positivo al test, portando a sedici il numero di casi di Covid-19 nelle fila dei Blues: dodici giocatori, di cui otto titolari dall'inizio del Torneo, più quattro membri della direzione, compreso l'allenatore Fabien Galthié. (ANSA-AFP).