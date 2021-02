Rugby: azzurri, convocati Bruno e Lovotti

E' un'Italrugby in avvicinamento alla 'sfida impossibile' di sabato prossimo a Twickenham (14.15 locali, 15.15 in Italia) contro l'Inghilterra, per la seconda giornata del Sei Nazioni 2021.

Non sarà presente nel gruppo azzurro Marco Zanon che, in seguito all'infortunio occorsogli durante il match di sabato scorso contro la Francia, ha fatto rientro presso il proprio club di appartenenza. Così per il raduno in corso a Roma sono stati convocati l'ala Pierre Bruno - esordiente - e il pilone Andrea Lovotti, entrambi delle Zebre.

Ora il gruppo a disposizione del ct Franco Smith è di 32 giocatori, per i quali il programma della settimana prevede allenamenti in campo e sessioni in palestra, riunioni con lo staff tecnico e test molecolari Covid-19. La partenza per Londra, per la quale saranno coinvolti 27 giocatori, è prevista per la mattina di venerdì mentre il rientro a Roma è previsto per sabato sera dopo la partita