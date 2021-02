Atletica: Iapichino per 3 volte record italiano lungo U.20

Ai campionati italiani juniores e promesse indoor di atletica, ad Ancona, arriva subito lo squillo di Larissa Iapichino. Nel salto in lungo, la portacolori delle Fiamme Gialle migliora per tre volte il suo record italiano under 20 al coperto con 6,53 al secondo tentativo, 6,70 al terzo e 6,75 al quinto.

La 18enne 'figlia d'arte' ha quindi migliorato per tre volte il suo record: infatti viene nettamente battuto il 6,40 che la fiorentina aveva stabilito nell'edizione di un anno fa.

A livello assoluto, quest'anno Iapichino diventa la seconda al mondo e in Europa, a due centimetri dal 6,77 di ieri a Berlino della tedesca oro mondiale Malaika Mihambo, oltre che la seconda azzurra di sempre in sala: davanti c'è soltanto la mamma Fiona May (6,91). Un'altra curiosità statistica dà l'idea di quanto sia straordinaria la sua prestazione di oggi: al coperto è la quarta al mondo di ogni epoca tra le under 20, a tredici centimetri dal record mondiale di categoria della fuoriclasse tedesca Heike Drechsler (6,88).