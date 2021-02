6 Nazioni: Scozia vince a Twickenham dopo 38 anni

Impresa della Scozia, che per la prima volta dal 1983 a oggi vince a Twickenham (11-6), in casa dell'Inghilterra, un match del 6 Nazioni sul campo degli eterni rivali. Per gli scozzesi meta di Van der Merwe e due calci piazzati di Russell, mentre per gli inglesi ci sono stati due piazzati di Farrell.

La sfida di oggi a Twickenham era anche il 150/o anniversario di questo match e della prima partita internazionale di rugby, ovvero Scozia-Inghilterra che si giocò al Raeburn Place di Edimburgo nel 1871.