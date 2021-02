Sci: Gut Behrami vince SuperG a Garmisch

La ticinese Lara Gut-Behrami ha vinto in 1.17.37 anche il secondo SuperG di Coppa del Mondo dij sci donne a Garmisch. Per la svizzera è il quarto successo di seguito.

Seconda, con una gran prova che le consente di mantenere la testa della classifica generale davanti all'elvetica, la slalomista slovacca Petra Vhlova in 1.17.65 . Terza l'austriaca Tamara Tippler in 1.18.11.

La prima delle azzurre e' stata Federica Brignone, 7/a in 1.18.51 che però ha commesso troppi errori. Per l'Italia ci sono poi Francesca Marsaglia 9/a in 1.18.61, Marta Bassino 10/a in 1.118.80, Laura Pirovano 13/a in 1.18.99, Elena Curtoni 15/a in 1.19.14.

Ora per le ragazze c'è una piccola pausa, e poi subito a Cortina per i Mondiali.