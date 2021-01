Nfl: storico al Super Bowl, ci sarà una donna arbitro

Per la prima volta una donna sarà arbitro al Super Bowl. Sarah Thomas farà storia alla 55/a edizione della finalissima del campionato della National Football League che si terrà il prossimo 7 febbraio a Tampa, in Florida. La Thomas sarà giudice di down nel team di otto arbitri che officerà quello che è considerato uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

La Thomas, 46 anni, è diventato ufficialmente arbitro NFL nel 2015. Il suo ruolo è quello di 'down marker', ossia l'ufficiale di campo che si occupa di posizionare con esattezza millimetrica la catena che indica le 10 yard da guadagnare per conquistare un primo down. La nomina della Thomas è arrivata in concomitanza con l'insediamento del presidente Joe Biden, con Kamala Harris come primo vice presidente donna e di colore.