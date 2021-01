Coppa America: Ineos e Luna Rossa per la finale di Prada Cup

Come comunicato al 'regatta director' della 36/a America's Cup di vela, American Magic, il team del New York Yacht Club, non parteciperà alla terza e quarta giornata delle eliminatorie della Prada Cup, la selezione che designerà lo sfidante di Emirates Team New Zealand, detentore del trofeo velico più antico e prestigioso del mondo. Alla luce del previsto forfait degli statunitensi è stato rimodulato il calendario delle prossime regate, dal momento che a scendere in acqua saranno soltanto Luna Rossa, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia di Palermo, e Ineos UK.

I due sfidanti incroceranno le vele sabato 23, con partenza alle 16 ora di Auckland (Nuova Zelanda), teatro della competizione, ossia le 4 del mattino in Italia. Domenica 24 - almeno in teoria - andrà in scena la rivincita, sempre con partenza alle 4 del mattino italiane.

Il regolamento prevede che, dopo i match race del prossimo week-end, ciascun equipaggio simuli una regata contro American Magic, attualmente ferma ai box per riparazioni dopo avere 'scuffiato' in uno dei Round Robin della Prada Cup; la regata verrà sospesa pochi minuti dopo la partenza e il 'regatta director' assegnerà virtualmente il punto al team in quel momento in acqua. Luna Rossa e Ineos UK intascherannoare un punto ciascuno per muovere la classifica. La regola che prevede 25' di separazione fra due regate, in questa fattispecie di 'non-sfida' non verrà applicata.

Ineos UK sabato, nella sfida contro Luna Rossa, avrà a disposizione il match-ball per qualificarsi alla finale della Prada Cup. Se il team britannico dovesse imporsi su quello di Max Sirena, può intascare il pass per la finale e, a quel punto, la regata di domenica diventerebbe inutile ai fini del verdetto finale, in quanto Luna Rossa sarebbe comunque costretta a giocarsi l'altro posto a disposizione per la finale contro American Magic. In caso di successo di Ineos UK sabato, i due team potranno scegliere se regatare o no nella prova di domenica. Luna Rossa spera di guadagnarsi la una chance per la rivincita.