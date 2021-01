Dakar: tappa al saudita Al Rajhi, Peterhansel leader auto

Il saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) ha vinto la decima tappa della Dakar tra Neon e Al-Ula, in Arabia Saudita, mentre il francese Stéphane Peterhansel (Mini) ha mantenuto il controllo della classifica generale della categoria vetture a due tappe dal termine della corsa. Al-Rajhi ha prevalso alla fine dei 583 km, precedendo il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) di 2'04" e Peterhansel di 2'53".

Nella classifica generale, Peterhansel, soprannominato 'Monsieur Dakar' per i suoi tredici successi nel famoso rally-raid, è ancora in testa con un vantaggio di 17'01" su Al-Attiyah, ed è avviato al 14/o successo, a trent'anni dal primo, ottenuto in moto. Terzo è lo lo spagnolo Carlos Sainz, vincitore dell'evento nel 2020, a più di un'ora dal leader.

Domani l'11/a e penultima tappa, una speciale di 511 km, è la più lunga della 43/a edizione del rally-raid