Dakar: De Villiers vince la 5/a tappa auto, Benavides moto

Il pilota sudafricano Giniel De Villiers (Toyota) ha vinto la quinta tappa della Dakar nel settore auto, mentre l'argentino Kevin Benavides (Honda) si è aggiudicato il successo tra le moto, nonostante una caduta al km 33o che gli è costata un infortunio al naso. I concorrenti sono partiti da Riyad per arrivare, dopo 456 km nel deserto, a Al Qaisumah. De Villiers ha preceduto sul traguardo il connazionale Brian Baragwanath (Century Racing), terzo posto per il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team) che resta al comando della classifica generale. Benavides che con questo successo balza in testa alla classifica generale, nella tappa odierna si è lasciato alle spalle il cileno compagno di squadra Jose Ignacio Cornejo Florimo.