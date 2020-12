Boxe: Mayweather ring d'esibizione, match con youtuber

Floyd Mayweather ha annunciato che tornerà sul ring per un match-esibizione contro il famoso Youtuber Logan Paul. L'incontro si terrà il 20 febbraio prossimo in una sede ancora da definire, così come sono al momento molti altri dettagli a parte il prezzo dei biglietti per assistervi, che vanno dai 25 ai 70 dollari.

Il pluricampione del mondo Mayweather, 43 anni, ha disputato gli ultimi combattimenti 'veri' nel 2015, quando affrontò il connazionale Andre Berto e il filippino Manny Pacquiao, altra leggenda della boxe. Nel 2017, Mayweather tornò sul ring e sconfisse il campione di arti marziali miste Conor McGregor raggiungendo la 50/a vittoria in carriera, senza mai essere stato battuto. Un anno dopo, alla vigilia di Capodanno, si prestò ad un nuovo incontro-esibizione contro il kickboxer Tenshin Nasukawa, che gli avrebbe fruttato nove milioni di dollari per 90 secondi di combattimento.

Paul, 25 anni, è un dilettante del pugilato che ha avuto come unica esperienza un match con un rivale su YouTube, KSI, nel novembre 2019.