Nba: Steve Nash nuovo allenatore Brooklyn Nets

Steve Nash, due volte (2005 e 2006) eletto miglior giocatore della Nba, 18 anni nella lega con Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers e 8 volte scelto per l'All Star Game, è il nuovo capo-allenatore dei Brooklyn Nets. Lo ha annunciato il general manager del team, Sean Marks, che aveva avuto colloqui con vari candidati. "In Steve vediamo un comunicatore e un leader che guadagnerà in breve il rispetto di ogni giocatore", ha spiegato Marks. Nash, che fa anche parte della Hall of Fame del basket e grande amico di Alessandro Del Piero, avrà come principale assistente Jacque Vaughn. "Sono onorato di essere stato scelto - il commento di Nash -. Allenare è sempre stato uno dei miei obiettivi, nel momento in cui sarebbe arrivato il momento giusto".

Nelle ultime stagioni Nash ha lavorato in un ruolo tecnico e dirigenziale per la nazionale del suo paese, il Canada.