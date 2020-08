E' del campione del mondo Lewis Hamilton, su Mercedes, il miglior tempo nella terza sessione di prove libere a Spa, in 1:43.255. Poi Esteban Ocon, su Renault, in 1:43.485, e Lando Norris, su McLaren, in 1:43.641.

Lontanissime le Ferrari, con il peggior risultato di sempre con l'attuale struttura delle libere: 17/o Charles Leclerc, ventesimo e ultimo Sebastian Vettel, penultima l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.