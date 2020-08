Moto3: Stiria, pole per argentino Rodrigo

L'argentino Gabriel Rodrigo, del Team Gresini, ha conquistato la pole position al termine delle prove ufficiali della classe Moto 3 del Gp di Stiria, ottenendo il miglior tempo in 1'36''470 al termine di una sessione condizionata dal grande ritardo a causa dell'olio lasciato in pista dallo spagnolo Jaume Masia(poi penalizzato) dopo una caduta. Masia cadendo ha danneggiato la moto, ma, aiutato dai commissari, è ripartito senza carena e guanti,spargendo olio in pista., che poi ha provocato le cadute, senza conseguenze, di Andrea Migno e Davide Pizzoli.

Sul circuito dello Spielberg, il Red Bull Ring, Rodrigo condividerà la prima fila con Raul Fernandez e Tatsuki Suzuki mentre è quarto, primo tra gli italiani, Tony Arbolino. Quinto tempo per Celestino Vietti, poi John McPhee e Dennis Foggia, settimo.