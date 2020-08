Ciclismo: domani campionati italiani, Fabio Aru rinuncia

Fabio Aru non sarà al via della prova in line dei campionati italiani di ciclismo su strada, che si svolgerà domani a Cittadella.Il portacolori della Uae Emirates, tricolore nel 2017, ha deciso di rinunciare per continuare a prepararsi, e quindi arrivare nelle migliori condizioni di forma, al Tour de France che scatta tra una settimana, sabato 29, da Nizza. Aru rimarrà al Sestriere per rifinire la preparazione.