Tennis: Internazionali d'Italia dal 14 al 21 settembre

ROMA, 13 AGO - Definite le nuove date degli Internazionali BNL d'Italia rinviati quest'anno a causa del Covid. Il tabellone principale si svolgerà 14 al 21 settembre, dunque con ultima giornata di lunedì, nella cornice del Foro Italico. Si giocherà, dunque, con una settimana di anticipo rispetto alle date inizialmente previste dopo la cancellazione del torneo di Madrid.

Nei prossimi giorni - si legge sul sito della Federtennis - si deciderà se il tabellone delle qualificazioni maschili sarà allargato a 64 giocatori e in questo caso le partite inizieranno l'11 settembre. Altrimenti si partirà sabato 12. Inoltre, come ha sottolineato il direttore del torneo Sergio Palmieri in un'intervista a SuperTennis, i semifinalisti degli US Open (31 agosto-13 settembre) avranno un bye all'esordio con la possibilità di scendere in campo non prima di mercoledì o giovedì. Nel weekend delle qualificazioni, sabato 12 settembre, si svolgerà anche l'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Tennis, sempre nel parco del Foro Italico.

Sta prendendo forma, dunque, il nuovo calendario del tennis.

Venerdì 14 agosto ATP e WTA comunicheranno l'intera programmazione dei tornei fino al grande appuntamento delle Atp Finals di Londra.