Atletica: continua iniziativa solidarietà "We Run Together"

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Prosegue "We Run Together", la gara di beneficenza promossa da Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, Cortile dei Gentili e FIDAL Lazio per sostenere il personale sanitario degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia. È online la sesta tranche di oggetti o esperienze all'asta: tutti gli appassionati sportivi potranno contribuire alla raccolta fondi, cercando di aggiudicarsi uno dei premi, tra cui cimeli autografati ed esperienze con i nostri atleti fino a venerdì 24 luglio, sulla piattaforma https://www.charitystars.com/collection/we-run-together-it.

Tanti i protagonisti azzurri di questo nuovo lotto, come Fabrizio Donato, Antonella Palmisano, Davide Re, ma anche l'olimpionico di maratona Stefano Baldini e la giovane lunghista Larissa Iapichino. Tanti anche i personaggi dell'atletica mondiale dal presidente di World Athletics Sebastian Coe, al campione del mondo dei 200 metri Noah Lyles, all'astista brasiliano Thiago Braz, medaglia d'oro olimpica a Rio 2016. Tra i premi in palio anche una cena per due persone a Roma (Castelporziano), a casa di Fabrizio Donato, con la sua famiglia. (ANSA).