Festa Melgrati, suo il Campionato Nazionale Femminile

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Carolina Melgrati supera in finale per 4/3 Anna Zanusso e vince in Friuli il Campionato Nazionale Femminile/Trofeo Giuseppe Silva. Diciotto anni il prossimo 15 agosto, la golfista di Monza s'è imposta, sul percorso del GC Lignano (a Lignano Sabbiadoro), nella gara (dopo 36 buche medal le prime 32 classificate si sono affrontate con formula match play) in cui è ripresa l'attività agonistica della Federazione Italiana Golf dopo il lungo lockdown.

Tesserata per il GC Milano, la giocatrice brianzola l'ha spuntata su Anna Zanusso (portacolori del GC Cà Amata) grazie a un avvio show che l'ha vista imporsi su tutte e 4 le prime buche.

Secondo posto, dunque, per la Zanusso, tra le giocatrici azzurre più forti e con già due successi nelle gare di College in Usa, dove studia e gioca.

Percorso netto per la Melgrati che ha prima sconfitto nei quarti di finale Giulia Bellini e poi in semifinale, dopo i supplementari, Benedetta Moresco. E quindi ha festeggiato il titolo nel Campionato Nazionale Femminile con un'altra grande prova. (ANSA).