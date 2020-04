Tokyo 2020: Arrampicata, azzurro Piccolruaz ottiene pass

Sale a tre il numero degli atleti italiani qualificati all'Olimpiade di Tokyo 2020 nell'Arrampicata sportiva, disciplina all'esordio nei Giochi. La specialità della combinata, unica inserita nel programma olimpico vedrà infatti al via, assieme a Ludovico Fossali e Laura Rogora, anche Michael Piccolruaz, che ha ottenuto il pass nominale grazie alla riallocazione di due quote non utilizzate. L'obiettivo olimpico è stato così centrato anche dalla francese Anouck Jaubert. Secondo il sistema di qualificazione, i posti a discrezione della Commissione Tripartita avrebbero dovuto essere richiesti entro la fine di marzo, ma non è stata presentata alcuna domanda, così Piccolruaz ha potuto festeggiare grazie al 14/o posto ottenuto ai Mondiali 2019 che si sono disputati a Hachioji, in Giappone. In totale saranno 32 (16 donne e altrettanti uomini) il totale degli atleti che si misureranno nell'arrampicata sportiva all'Olimpiade giapponese del prossimo anno. Con il pass ottenuto da Piccolruaz, gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 209 (108 uomini, 101 donne) in 24 discipline differenti con 21 pass individuali.