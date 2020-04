Malagò "per calcio meglio certezza piano alternativo"

"Vediamo quello che succede, è meglio avere la certezza di un piano alternativo che non è il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, che invece scommettere tutto su un campionato che si riapre ma soprattutto sulla certezza di un campionato che finisce. Credo che in questo momento nessuno la può dare". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a Tgcom sull'ipotesi di far ripartire il calcio.