Atletica: Diamond League; posticipati i meeting di giugno

La Diamond League ha sospeso altri due meeting di atletica leggera previsti a giugno ad Eugene (Stati Uniti, in programma il 7) e Parigi (il 13), mentre continua ad adattare il calendario della stagione 2020 di fronte alla crisi del coronavirus.

La Bislett Alliance ha annunciato oggi l'intenzione di ospitare una competizione di atletica alternativa in base alle normative norvegesi sul coronavirus l'11 giugno, data originale dell'incontro di quest'anno della Oslo Diamond League.

Come per le sospensioni precedenti, questa decisione è stata presa in stretta consultazione con tutte le parti interessate e sulla base delle preoccupazioni sulla sicurezza degli atleti e di restrizioni di viaggio diffuse che rendono impossibile organizzare le gare come previsto.

Nuove date per gli eventi sospesi della Diamond League saranno annunciati non appena la straordinaria situazione globale renderà possibile un piano affidabile