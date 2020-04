Coronavirus: Tom Brady si allena al parco, la polizia lo caccia

Essere una superstar della Nfl, e vincitore di 6 titoli, non basta ad essere esentati dai divieti in vigore a causa del coronavirus. Tom Brady, icona del football americano che di recente ha lasciato i New England Patriots firmando per i Tampa Bay Buccaneers, è stato cacciato da un parco della città della Florida dove si stava allenando da solo.

A notarlo è stata una pattuglia della polizia, che lo ha avvicinato facendogli notare che, anche da quelle parti, la pratica sportiva nei parchi pubblici è attualmente vietata e gli ha intimato di tornare a casa, cosa che Brady ha fatto.

La notizia è stata data, nel corso di una conferenza stampa, dalla sindaca di Tampa Bay, Jane Castor. Successivamente sugli account social della municipalità di Tampa è comparso un messaggio della stessa sindaca: "Scusaci Tom Brady! I nostri parchi non vedono l'ora di dare il benvenuto a te e ai tuoi con il più bello dei nostri sorrisi. Fino a quel momento però rimani a casa, e fai tutto ciò che puoi per aiutarci a far abbassare la curva dei contagi".