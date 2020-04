Mossa anti cig di Sport e Salute, 70 mln a federazioni

Mossa anti cassa integrazione da parte di Sport e Salute. Il presidente Vito Cozzoli infatti - apprende l'ANSA da una fonte della società - anticiperà la prossima settimana il versamento di una tranche di 70 milioni alle federazioni sportive, in difficoltà a mantenere in piedi il sistema delle società di base. Alcune di queste federazioni (tennis dichiaratamente, ma secondo indiscrezioni anche altre tra le quali il nuoto) intendono ricorrere in questa fase agli ammortizzatori sociali per il pagamento dei dipendenti, giustificando questa misura con la necessità di sostenere le piccole realtà del loro movimento.