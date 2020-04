Cura Italia: ok a bonus 600 euro a collaboratori sport

Via libera al bonus di 600 euro per i collaboratori delle associazioni sportive. Il decreto ministeriale che attua la normativa ha ottenuto il placet della Ragioneria generale. Prevede che entro aprile si possano presentare le domande a Sport e Salute spa - che avrà per questo risorse per 50 milioni - attraverso un'apposita piattaforma informatica. E' stabilito uno specifico 'paletto' di reddito (10.000 euro) entro il quale poter ottenere l'aiuto e ulteriori domande saranno accettate solo se ci saranno eventuali risorse residue