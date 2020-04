Scherma: videoappello di Verdone, seguite lezioni online

Videoappello di Carlo Verdone ai giovani, allenatevi, fate movimento, seguite le lezioni di scherma online.



Il popolare attore, in un video registrato nella sua abitazione e postato su instagram, invita i giovani a muoversi. "Sono qui per condividere con voi queste giornate abbastanza noiose e faticose nella nostra solitudine. Ci bombardiamo di tv, mangiamo un sacco di roba, quindi ingrassiamo" aggiunge Verdone. "Allora - prosegue il popolare attore romano- il mio appello è questo: visto che siete degli atleti vi prego di seguire le lezioni dell'Accademia Musumeci Greco (scherma, ndr) insieme con la Fondazione Terzo Pilastro internazionale. Allenatevi -conclude il videomessaggio di Verdone- è importante, dovete tornare a gareggiare e portare dei premi a casa, e muovetevi, fate del movimento, perchè stando a casa si svuota il frigo, perchè non sappiamo che cosa fare. Un abbraccio forte, spada in pugno, e allenatevi".