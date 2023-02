Bundesliga: Dortmund vince ad Hoffenheim, è primo

Il Dortmund ha vinto ad Hoffenheim e si è portato da solo in testa alla classifica a +3 sul Bayern Monaco e sull'Union Berlin che si affrontano domenica nel match clou della 22/ma giornata. Erano anni che la Bundesliga non vedeva una volata così appassionante per lo scudetto. Le flessioni del Bayern (che però ha dato scacco al Psg al Parco dei Principi, in attesa del ritorno) hanno provocato un ricongiungimento con Dortmund e Union Berlino, che sarà l'avversaria di domenica nel big match molto atteso. I berlinesi rappresentano una rarità nel mondo del calcio: una volta era la squadra della classe operaia, finanziata dai tifosi con donazioni di sangue. Ora l'Union sembra matura per restare competitiva e sogna di sgambettare i pluricampioni. Nei match di sabato cade il Francoforte a Lipsia. Suscita curiosita' la sfida domenica tra Friburgo e Leverkusen.

Il quadro della 22/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Magonza-Monchengladbach 4-0

Brema-Bochum 3-0

Colonia-Wolfsburg 0-2

Hertha-Augusta 2-0

Hoffenheim-Dortmund 0-1

Lipsia-Francoforte 2-1

Schalke-Stoccarda ore 18.30

Friburgo-Leverkusen domenica ore 15.30

Bayern-Union Berlin ore 17.30