Italia-Danimarca

A quasi due anni di distanza dall'ultima partecipazione, le Azzurre del calcio tornano protagoniste al torneo internazionale dell'Algarve Cup, in Portogallo, cui partecipano, oltre alla nazionale di casa, anche Danimarca, Norvegia e Svezia. Il sorteggio ha stabilito che la Nazionale guidata da Milena Bertolini esordirà il 16 febbraio a Lagos con la Danimarca, per poi sfidare il 20 febbraio a Faro la Norvegia.

"È un torneo prestigioso - ha dichiarato la ct - che ci darà l'opportunità di capire a che punto siamo e di lavorare in vista delle sfide di qualificazione al Mondiale 2023 in programma ad aprile. Affronteremo nazionali di prima fascia, saranno partite difficili e molto intense dal punto di vista fisico. Le ragazze avranno modo di fare esperienza, misurandosi con avversarie dello stesso livello di quelle che troveremo all'Europeo, e questo mi consentirà di fare le giuste valutazioni per il futuro".

Le squadre che nelle prime due partite avranno conquistano più punti si contenderanno il trofeo nella finalissima in programma il 23 febbraio, mentre le altre tre si affronteranno in un mini triangolare - ogni incontro durerà 45 minuti - che decreterà i piazzamenti dal terzo al quinto posto.