Bengals sfidano Los Angeles

Da pecora nera della National Football League alla finalissima di campionato. Mentre il football americano e' ancora appeso alla suspence del ritiro annunciato e poi scomparso del suo mito, Tom Brady, la cronaca definisce i finalisti del SuperBowl con una sorpresa: i Cincinnati Bengals hanno battuto contro i pronostici i Kansas City Chiefs 27 a 24 in una partita incredibile, che ha visto una rimonta di 18 punti ai supplementari, la piu' grande di sempre nella storia per il titolo. Il prossimo 13 febbraio la squadra sfiderà i Los Angeles Rams nella 56/a edizione del Super Bowl che si svolgerà a Los Angeles.

La squadra dell'Ohio torna al Super Bowl per la prima volta dal 1989, dopo aver disputato tre finali senza mai averne vinta una. Da -18 nel primo tempo, la squadra ha salvato la partita nella ripresa grazie anche alla sua super star, il quarterback Joe Burrow, considerato l'erede di Tom Brady, tra i più grandi giocatori al mondo di football americano. Le notizie sul suo addio all'attivita' agonistica rappresentano a oggi ancora un mistero, la cui soluzione ha un'audience potenziale pari a quella del Superbowl