Real Madrid-Athletic Bilbao

La strada sarà lunga ma qualche segnale di ripresa il Barca di Xavi lo sta dando. La nidiata di giovani talenti (Pedri, Ansu Fahti, Gavi , Abde e Nico) ha bisogno di tempo, ma per il navigato Real ci vogliono i supplementari per vincere 3-2 la semifinale della Supercoppa la cui fase finale si svolge a Riad. Ora Carlo Ancelotti può vincere il 20/o trofeo della sua carriera affrontando l'Athletic Bilbao, vincitore a sorpresa del deludente Atletico di Simeone, nella finale di domenica della manifestazione che ha assunto una nuova fisionomia (prime due di Liga e Coppa del Re) che potrebbe essere copiata all'estero.

Problemi per Carlo Ancelotti. Il Real Madrid ha rivelato, con un comunicato, che Dani Carvajal è positivo al Covid-19. Il terzino destro dei 'blancos', pertanto, salterà la finale della Supercoppa spagnola, in programma domenica alle ore 19,30 a Gedda (Arabia Saudita) contro i baschi dell'Athletic Bilbao, che ieri sera hanno battuto nella semifinale i campioni di Spagna in carica dell'Atlético Madrid.