24 marzo - In palio tre posti per il Qatar

Mini-torneo il 24 e 25 marzo 2022 (semifinali), il 28 e 29 marzo le successive tre finali. Le 12 squadre verranno divise in tre gironi da 4 ciascuno. I gironi saranno composti da 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le due teste di serie giocheranno contro le due non teste di serie in semifinale, in partita unica, e le due vincitrici si sfideranno poi nella finale che, sempre in gara unica, decreterà la qualificata. Dai 3 gironi, quindi, usciranno le ultime 3 qualificate ai prossimi Mondiali.

Questo il quadro completo delle teste di serie che giocheranno in casa le semifinali; le finali, invece, verranno disputate in campo neutro dopo un sorteggio: Portogallo, Scozia, Italia, Russia, Svezia, Galles. Le non teste di serie, invece, sono la Turchia, la Polonia, la Macedonia del Nord, l'Ucraina, l'Austria e la Repubblica Ceca.