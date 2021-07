7 settembre - Azzurrini in campo a Vicenza

Archiviata la delusione per l'eliminazione ai quarti dell'ultimo Europeo nella gara con il Portogallo, il cammino della nazionale Under 21 riprenderà con le qualificazioni a Euro 2023 quando gli Azzurrini affronteranno il Lussemburgo e il Montenegro. Saranno lo stadio "Carlo Castellani" di Empoli e il "Romeo Menti" di Vicenza ad ospitare le due gare, in programma il 3 e il 7 settembre. Ad Empoli gli Azzurrini tornano a dieci anni di distanza dagli ultimi novanta minuti disputati l'8 febbraio 2011 nella gara amichevole vinta 1-0 contro l'Inghilterra. A Vicenza l'Under 21 ha giocato sei partite, cinque valide per la qualificazione al Campionato Europeo e una, l'ultima, un'amichevole con la Tunisia datata 15 ottobre 2018. Mentre è uno solo il precedente con il Montenegro - gara amichevole vinta dall'Italia il 4 giugno 2014 - sono dodici quelli con il Lussemburgo, tutti a favore degli Azzurrini che hanno totalizzato ben dodici vittorie.