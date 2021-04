Si decide su Lazio-Torino

La discussione sul caso di Lazio Torino al Collegio di garanzia a sezioni riunite è stata fissata alle ore 14 dal presidente Franco Frattini. Il club biancoceleste aveva presentato ricorso all'organo di garanzia dello sport in merito alla mancata disputa della partita con i granata, inizialmente programmata per il 2 marzo, ma alla quale il Toro non si è presentato per i casi covid nel gruppo squadra.