Recupero Juventus-Napoli

La partita della discordia ha ora una data: Juventus-Napoli, che non si giocò il 4 ottobre per la mancata presentazione a Torino dei partenopei su indicazione della Asl, si giocherà il 17 marzo, molto probabilmente con inizio alle 18.45. Lo apprende l'ANSA in ambienti della Lega calcio di serie A