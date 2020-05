Riparte il campionato in Germania

La Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, puo' riprendere da meta' maggio. Lo ha annunciato la Cancelliera Angela Merkel. "La decisione di oggi è una buona notizia per la Bundesliga e la seconda divisione. Essa comporta una grande responsabilità per i club e i loro dipendenti nell'attuazione disciplinata delle disposizioni mediche e organizzative" ha spiegato l'amministratore delegato della Lega tedesca (Dfl), Christian Seifert, commentando il via libera della cancelliera Angela Merkel per il ritorno in campo in Germania a partire dalla seconda metà di maggio. "Giocare senza pubblico allo stadio non è la soluzione ideale per nessuno - le parole del dirigente -. Tuttavia, in una crisi che mette a repentaglio l'esistenza di alcuni club, è l'unico modo per preservare la sopravvivenza delle leghe nella loro forma attuale. In questo giorno, vorrei ringraziare i responsabili politici dei governi federali e statali per la loro fiducia"

"Ora per noi calciatori arriva l'epoca di una nuova responsabilità", è l'appello lanciato sempre dalle colonne della Faz da Manuel Neuer, portiere del Bayern e capitano della nazionale tedesca.

"La responsabilità della nostra professione è tutta nelle nostre mani - dice Neuer - Il protocollo di sicurezza stabilito per la ripresa è il migliore possibile, e deve esser chiaro che è importante per gli altri, ma anche per noi". Neuer ha parlato anche delle critiche al mondo del calcio dopo il video di Kalou, dell'Hertha Berlino, che negli spogliatoi stringeva mani, non rispettava le distanze e irrideva la società. "Spetta a ciascuno di noi, all'interno della squadra e nello staff, interpretare queste regole nella maniera più disciplinata possibile: le critiche che arrivano da fuori ci aiutano a capire quanto sia importante tutta questa situazione".