A Miami Berrettini lotta ma cede a Fritz

Matteo Berrettini esce ai quarti di finale del torneo 1000 di Miami. Il romano, numero 27 del ranking mondiale, è stato eliminato in tre set dallo statunitense Taylor Fritz, numero 4 della classifica Atp. Il punteggio finale è stato 7-5, 6-7 (7), 7-5. Il match - durato due ore e 44 minuti - è stato equilibrato, con entrambi i giocatori molto solidi alla battuta (16 aces per Fritz e 17 per Berrettini). Nel primo set set è stato decisivo il dodicesimo game, quando l'americano è riuscito a sfruttare una lieve flessione dell'azzurro ed a strappargli il servizio. Nel secondo set l'equilibrio si è spezzato solo al tie-break, con l'azzurro - capace di annullare cinque match-point - che ha firmato una grande rimonta. Nel terzo set, infine, lo statunitense ha fatto il break all'undicesimo gioco aprendosi la strada per la semifinale.



