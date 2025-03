Totti: 'Vado a Mosca in quanto uomo di sport'

Francesco Totti andrà a Mosca il prossimo 8 aprile per partecipare all'evento legato all'International Rb award (organizzato da una testata che si occupa di sport e scommesse, con protagonista proprio l'ex capitano della Roma, da tempo testimonial di Betsson Sport) a meno che non arrivi "una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all'evento":

Ad annunciarlo è lo stesso Totti con una dichiarazione all'ANSA, spiegando che "da uomo di sport ne promuove i valori in giro per il mondo". L'ex capitano della Roma interviene così dopo che per giorni, la notizia del suo prossimo viaggio a Mosca, è diventato un caso politico. "Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L'ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità", spiega Totti. "Detto questo, se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all'evento di Mosca non esiterei un momento a fare un passo indietro". "Tutto il resto - aggiunge ancora Totti - trovo che siano solo ipocrisie e speculazioni di chi vuole trarre visibilità attraverso il mio nome".

L'ex capitano della Roma è stato anche avvicinato da Valerio Staffelli che voleva consegnargli il Tapiro d'oro di 'Striscia la Notizia' proprio in relazione a questa vicenda. Ma Totti non lo ha accettato e, senza parlare, si è infilato in auto 'dribblando' Staffelli. si blinda in auto, secondo 'Striscia' parcheggiata sulle strisce pedonali. Intanto fonti vicine a Totti tengono a sottolineare inoltre "come la sua carriera in campo e fuori parli per lui, viste le decine di iniziative negli anni a favore della pace. Sono migliaia, infine, - concludono le stesse fonti - i brand e i viaggiatori che per business ogni giorno hanno rapporti commerciali con la Russia".

