Nations League: in campo Germania-Italia 1-0 LIVE

In campo Germania-Italia 1-0 LIVE, rigore di Kimmich al 30'

LA CRONACA

Al 32' Germania ancora pericolosa con un bel colpo di testa di Goretzka di poco alto sulla traversa

Germania-Italia 1-0 al 30'! Kimmich trasforma un calcio di rigore

Al 29' calcio di rigore per la Germania per un fallo su Marciniak commesso da Buongiorno, che viene anche ammonito.

Al 27' tiro di Sane bloccato da Donnarumma

La Germania mantiene l'iniziativa con l'Italia che fatica ad uscire dalla propria tre quarti. Musiala tenta un tiro dal limite dell'area ben respinto dalla difesa. Nel proseguo dell'azione cartellino giallo per Gatti

Mischia nell'area azzurra al 14' con una serie di batti e ribatti interrotti da Ricci che subisce il fallo. Ma i tedeschi mantengono alta la pressione nell'area azzurra. Ribattuto in angolo dalla difesa un tiro di Musiala. Sul corner respinge Buffon ma c'è ancora un tiro tedesco deviato in angolo. Sul corner successivo al 18' Rudiger ben piazzato in area colpisce di testa alto.

Avvio grintoso della Germania che nei primi minuti parte in attacco con due tiri Mittelstadt e Goretzka fuori dallo specchio della porta. L'occasione più ghiotta è pero dell'Italia con Kean anticipato in angolo dalla difesa su un cross di Di Lorenzo al 5'. Sul corner Maldini che pesca Barella che tira fuori.

LA FORMAZIONE

C'e' Daniel Maldini al fianco di Moise Kean nell'attacco azzurro che a Dortmund deve ribaltare l'1-2 dell'andata dei quarti di Nations League contro la Germania.

Confermate le indiscrezioni della vigilia, Spalletti mette Ricci a centrocampo al posto di Rovella. Al centro della difesa Buongiorno, a sinistra Gatti con Di Lorenzo che avanza sulla linea di centrocampo al posto di Politano.

Nella Germania, in campo dal 1' il centravanti Kleindienst, che a Milano era subentrato nella ripresa segnando il gol del momentaneo pareggio.



