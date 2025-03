Freeski: l'azzurra Tabanelli vince la coppa del mondo

La voce inganna con quel tono dimesso che lascia trasparire un po' di timidezza, forse dovuta al fatto che ha soltanto 18 anni, ma lo sguardo di Flora Tabanelli è quello deciso e determinato che hanno i grandi campioni. La giovane sciatrice, bolognese come Alberto Tomba, al suo debutto tra i 'grandi' ha conquistato la Coppa del mondo di Freeski Park&Pipe.

E' una disciplina derivata dallo sci con l'introduzione di salti, difficoltà di percorso e figure coreografiche. Un risultato che è arrivato grazie alla matematica: l'azzurra, infatti, pur non qualificandosi per la finale dello SlopeStyle a Tignes (Francia), è ormai irraggiungibile in vetta alla classifica iridata dalla due sue prime inseguitrici, la francese Tess Ledeux e la cinese Ailing Eileen Gu.

Le due avversarie, non facendo punti, le hanno dato la matematica certezza di chiudere al primo posto la graduatoria che tiene conto dei risultati di Big Air, SlopeStyle e HalfPipe. Una affermazione iridata che si aggiunge alla Coppa di cristallo del Big Air già conquistata con una gara di anticipo dalla campionessa emiliana, che solo quattro mesi fa ha conquistato il primo podio e a gennaio ha ottenuto la prima vittoria. Un'ascesa rapida e incredibile per questa giovane atleta.

Soltanto quattro mesi fa festeggiava il suo primo podio in Coppa del Mondo, indicando come "obiettivo di raggiungerne qualche altro quest'anno". E i podi sono arrivati, ma tanti e di prestigio: la vittoria nel Big Air (Kreischberg in Austria il 10 gennaio) e nello SlopeStyle (Stoneham in Canada il 22 febbraio che è stato anche il primo successo per un'italiana), oltre a tre secondi ed un terzo posto sempre nel Big Air. Sei podi che l'hanno proiettata nella storia dello sport azzurro. Risultati che fanno bene sperare non soltanto per gli anni a venire ma già per i Campionati Mondiali di St.Moritz che, a questo punto, la vedranno protagonista dal 19 marzo prossimo: sarà la prima esperienza della Tabanelli in una rassegna senior dopo aver conquistato il titolo mondiale juniores di Big Air nel 2023 e nel 2024 e l'argento nello SlopeStyle nel 2023. Sempre nel 2024 Tabanelli ha conquistato due ori - Big Air e SlopeStyle - ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon.

