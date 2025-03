'Gimbo' Tamberi annuncia il fiocco rosa in arrivo

"Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa..." Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore!". Sarà fiocco rossa in casa del campione olimpico di salto in alto, il marchigiano Gianmarco "Gimbo" Tamberi che vive e si allena ad Ancona. E' il campione azzurro sui social, che già in precedenza aveva annunciato la gravidanza della moglie, ad annunciare che avrà una figlia da Chiara Bontempi. Tamberi ha pubblicato in un post con la dedica e una foto in cui entrambi appoggiano una mano su un vestitino e un cappellino rosa.

