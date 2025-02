6 Nazioni: Italia ko all'Olimpico, la Francia vince 73-24

esante sconfitta per l'Italrugby nella terza partita del Sei Nazioni. All'Olimpico gli azzurri sono stati battuti dalla Francia 73-24. Gli azzurri provano a tenere testa ai transalpini, ma ci riescono solo per una mezzora scarsa. La squadra di Galthiè non si ferma mai e segna undici mete, di cui sei nella ripresa. La squadra di Quesada va a segno tre volte con Menoncello, Brex e Paolo Garbisi ma non basta. La Francia conquista 5 punti, l'Italia tornerà in campo domenica 9 marzo a Twickenham contro l'Inghilterra.

"Hanno sfruttato ogni errore che abbiamo commesso, oggi si sono presi tutto. Che ci serva da lezione per le prossime partite, perché anche con l'Inghilterra sarà una battaglia incredibile", lo ha detto il capitano azzurro, Michele Lamaro, a Sky Sport dopo la sconfitta per 73 a 24 contro la Francia nel Sei Nazioni. "Ora dobbiamo analizzare la gara e capire cosa non è andato per migliorare", ha aggiunto. Poi ha concluso: "E' una sconfitta difficile da digerire, abbiamo una settimana per farlo e poi un'altra per preparare la sfida con l'Inghilterra. Il torneo, però, non è ancora finito, abbiamo due gare importanti ancora. Oggi questa sconfitta ci fa tornare con i piedi per terra, forse anche un po' sotto".

Italia-Francia del Sei Nazioni comincia con l'omaggio a Sergio Parisse, unico giocatore italiano a entrare nella Hall of Fame di World Rugby e primatista di presenze (142, di cui 94 da capitano) in nazionale, oltre che campione vincente anche in Francia con le maglie di Stade Francais e Tolone.

L'ex capitano azzurro è entrato in campo anticipato da un video emozionale sui maxi schermi dell'Olimpico, poi la standing ovation fino al suo arrivo a centrocampo. Con lui anche i suoi due figli.



