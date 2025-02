Sci: mondiali, Brignone in testa al gigante dopo manche perfetta

Dopo una manche perfetta tutta all'attacco, l'azzurra Federica Brignone è saldamente al comando dopo la prima manche dello slalom gigante mondiale di Saalbach.

Con il tempo di 1.10.44, la valdostana ha un grande vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson (1.11.11) e la statunitense Paula Moltzan (1.11.68). Quarta la svizzera Lara Gut-Behrami (1.11.84) il cui padre Pauli aveva tracciato la gara.

Per l'Italia sono finite fuori senza danni a causa di errori Sofia Goggia e Marta Bassino, così in classifica c'è poi solo la friulana Lara Dalla Mea, che ha già al collo l'oro del parallelo a squadre, ma molto indietro (1.15.45).

Si gareggia con il sole sulla 'Cristallo di neve', una pista lunga, non particolarmente difficile ma faticosa su cui continuare a spingere sui molti dossi da lavorare tenendo bene la linea e solo un impegnativo muro finale. Il tutto con un fondo duro di neve primaverile che a Brignone piace sempre molto.

Seconda decisiva manche alle 13,15 con un fondo che, con il sole cederà progressivamente e sarà come sempre più compatto per le prime atlete al via.

Sono iscritte a questa gara ben 109 atlete. Ultima alla partenza, per l'India, Sandhya Sandyha.



