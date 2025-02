Mondiali di sci: Brignone è argento

Argento per Federica Brignone nel superG ai Mondiali di Saalbach, seconda in 1.20.57.

Oro in 1.20.47 all'austriaca Stephanie Venier e bronzo ex aequo in 1.20.71 alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie ed alla americana Laurence Macuga.

Quinto posto in 1.20.77, e dunque con distacchi minimi dal podio, per l'altra azzurra Sofia Goggia.

Poi per l'Italia ci sono Elena Curtoni nona in 1.21.23, Marta Bassino, campionessa iridata in carica, solo 16esima in 1.22.10 e più indietro Laura Pirovano 18esima in 1.22.19.

Niente da fare invece per la quotatissima svizzera Lara Gut- Behrami, solo ottava in 1.21.17, e pure per l'americana Lindsey Vonn che, colpita da una leggera influenza, è uscita poco dopo il il via andando a sbattere violentemente con la spalla destra contro una porta.



