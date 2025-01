Il tennis azzurro ricevuto da Mattarella: 'Un anno di grandi successi, complimenti a Sinner

"L'anno è cominciato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio di Vavassori e Bonelli" agli Australian open. "E' stato un anno di grandi successi", una "stagione straordinaria per l'Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis. "Ora si attende la terza vittoria di Davis, ma non è indispensabile subito. La Davis quest'anno inoltre è stata felicemente accompagnata dalla vittoria delle azzurre nella manifestazione intitolata a Billie Jean King. Le ho seguite ampiamente entrambe con costanza". "Siete stati tutti eccezionali, avete posto il tennis italiano ai vertici mondiali e al maggiore livello di popolarità e di pratica nel nostro Paese: questo fa ben sperare per il futuro e per le nuove leve. Mai avremo sperato di arrivare a questi risultati: per questo voglio ringraziarvi tutti. Mi auguro che questa abitudine si ripeta nel tempo. Vorrei fare i complimenti - ha aggiunto il presidente - anche a tutti coloro di questa rete di cooperazione che c'è alla base di questi successi, dagli allenatori agli staff medici, alla federazione, ai preparatori. E grazie quindi anche alle scuole di base che esprimono il vivaio".

"Con la vittoria della Davis e della Billie Jean King Cup il tennis italiano ci ha emozionato e conquistato": lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Quirinale per l'incontro del tennis azzurro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il tennis è diventato uno sport molto popolare - ha aggiunto Malago' - Siamo orgogliosi di questi ragazzi che sono i numeri 1 al mondo, e danno ulteriore prestigio allo sport italiano che mai era stato a questo livello".

Il presidente del Coni ha ricordato anche l'oro olimpico di Errani-Paolini nel doppio femminile a Parigi 2024 e il bronzo di Musetti, oltre agli Australian Open vinto da poco da Jannik Sinner, assente alla cerimonia.

"Che onore e privilegio essere qui al Quirinale da lei, che ha voluto unire tutto il tennis azzurro, maschile e femminile. Abbiamo ottenuto due vittorie che sono un risultato storico". Lo ha detto Jasmine Paolini. "Lo sport ci ha insegnato a perseverare, a non arrenderci e mai e superare ogni difficoltà insieme. Tutti hanno dato il loro contributo, in campo e fuori - ha aggiunto la tennista azzurra -. A tutti va la nostra gratitudine, ma soprattutto grazie agli italiani che ci sostengono come mai prima d'ora. E soprattutto grazie a lei, Presidente, sappiamo che averci voluto qui è un segno di vero affetto. E' un giorno che porteremo per sempre nel cuore".

"Il tennis oggi è molto più popolare, più seguito e più giocato. E nel 2024 abbiamo esagerato" con le vittorie: ha detto Angelo Binaghi, presidente della federtennis italiana. Binaghi ha invitato Mattarella ai prossimi internazionali di Roma, a maggio. "Ci manca solo un sogno - le sue parole - A maggio organizzeremo con Sport e Salute un'edizione speciale degli Internazionali d'Italia, a Roma. La vittoria di un italiano manca da quasi cinquant'anni: sarebbe un'emozione averla con noi". "Avevamo gia' vinto in passato Davis e Fed Cup - ha proseguito il presidente della Fitp - Ma quest'anno e' diverso: nel nostro sport individuale, la conquista di Davis e BJ King Cup è la vittoria della squadra. Abbiamo dimostrato al mondo come l'Italia sa fare squadra". "Abbiamo le idee chiare, presidente - ha poi concluso Binaghi, rivolgendosi a Mattarella - vogliamo portare il tennis nella case di tutti gli italiani attraverso la tv, andare nelle scuole a insegnare tennis e padel".

L'assenza di Jannik Sinner al Quirinale. Binaghi: 'Mattarella ha capito'

"Nessuno sgarbo, ci mancherebbe, abbiamo un presidente di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi di Sinner". Così Angelo Binaghi, presidente FITP, all'uscita dal Quirinale commentando l'assenza di Jannik Sinner. "Abbiamo scelto questa data proprio perché pensavamo fosse l'unica finestra possibile, ciò nonostante il festeggiato numero 1 non è potuto venire", aggiunge. "E chiaro che sono estremamente dispiaciuto ma non dimentichiamo quanto visto in tv una decina di giorni fa, la situazione psicofisica del ragazzo richiede estrema attenzione, la sua salute è prioritaria. Pur capendo questo il dispiacere è enorme".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA