Roma-Eintracht, contro ultrà barriere a Piazza di Spagna

Centro storico diviso in sei zone di osservazione, barriere mobili e varchi controllati dalle forze dell'ordine a piazza di Spagna, idranti pronti a entrare in azione, controlli negli 'hub' d'accesso della città e area dell'Olimpico super presidiata.

È massima l'attenzione per la partita di giovedì sera di Europa League tra Roma ed Eintracht Francoforte. Un match che si giocherà a pochi giorni dall'aggressione subita da tifosi spagnoli del Real Sociedad da parte di ultrà della Lazio, nel centralissimo rione Monti.

Il dispositivo di sicurezza è stato messo a punto durante un tavolo tecnico in Questura e scatterà già domani quando è previsto l'arrivo nella Capitale dei primi gruppi di ultras tedeschi. Attesi anche supporter di altre formazioni italiane ed europee gemellate. Si tratta di una partita delicata sotto il profilo dell'ordine pubblico alla luce delle ultime trasferte degli ultrà tedeschi caratterizzate da disordini sia a Roma che a Napoli. Proprio per questo la Digos è impegnata da settimane a tracciare i nominativi dei protagonisti degli episodi di violenza. Sotto la lente, inoltre, le frange più estreme della tifoseria giallorossa. Il dispositivo scatterà domani.

Controlli negli scali ferroviari, aeroporti e caselli, ma anche nei siti a maggiore vocazione turistica e nelle zone abitualmente meta dei supporter stranieri sia per attrazioni turistiche sia per locali e bar. Nell'area di piazza di Spagna ci saranno transenne e varchi controllati.

L'obiettivo è proteggere siti sensibili come la fontana della Barcaccia, oggetto di atti vandalici nel 2015 da parte degli ultrà del Feyenoord. "La strategia varata è quella del doppio binario - sottolinea la Questura -. I tifosi ospiti saranno accolti dalla città e riceveranno ogni tipo di assistenza. Nessuno sconto" per i violenti. Ci saranno dei punti dedicati per la trattazione dei fermati in aree periferiche della città dove, in caso di disordini, i responsabili intercettati saranno accompagnati per l'identificazione ed eventualmente per l'immediato allontanamento dal territorio nazionale.

Sarà infine allestito, come di consueto, il punto di raccolta a piazzale delle Canestre da cui i tifosi ospiti potranno raggiungere lo stadio Olimpico a bordo di bus gratuiti messi a disposizione dalla società giallorossa con il supporto di Atac. Disposta anche lo stop alla vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro.

