Impresa Keys, batte Sabalenka e vince l'Australian Open

Madison Keys ha vinto l'Australian Open battendo in tre set la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, detentrice del trofeo e data per favorita.

La statunitense ha così conquistato il primo Slam in carriera. Punteggio della finale giocata a Melbourne: 6-3, 2-6, 7-5.

Nata in Illinois 29 anni fa, numero 19 del mondo ad inizio anno (ma da lunedì sarà numero 7), per realizzare il suo sogno Slam Madison Keys ha dovuto battere le prime due giocatrici del ranking.

Dopo la polacca Swiateh in semifinale, Sabalenka in finale. La bielorussa resta comunque in testa al ranking Wta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA