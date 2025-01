Sinner batte Shelton 7-6, 6-2, 6-2. E' in finale agli Australian Open

Il numero 1 del mondo Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open, battendo in tre set lo statunitense Ben Shelton.

L'azzurro si è imposto sullo statunitense per 7-6, 6-2, 6-2

Sinner affronterà nell'ultimo atto il tedesco Alexander Zverev, per riuscire nel bis del titolo nello Slam vinto lo scorso anno.

"Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open. Ero entrato un po' teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono felicissimo di avere un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande" ha commentato Sinner nella tradizionale intervista di fine partita.

Sinner si aggiudica il terzo set 6-2

Inversione di rotta per Ben Shelton in apertura di terzo set: l'americano serve benissimo e alla prima occasione chiude il game con una gran risposta di dritto (1-0).

Turno complicato al servizio per Sinner che, per tenere la battuta, è costretto due volte ai vantaggi e si trova ad annullare una palla break a Shelton (1-1).

Shelton, dopo il passaggio a vuoto del secondo set, sembra aver ritrovato fiducia e tiene il servizio a 15, divertendo il pubblico della Rod Laver Arena con alcuni colpi pregevoli (2-1).

Nel quarto game Shelton, anche grazia a un gran dritto lungolinea in corsa, si guadagna subito due palle break. L'azzurro le annulla con uno sventaglio di dritto e un'ottima prima di servizio. Regola poi i conti con il servizio e chiude portando il punteggio sul 2-2.

Game molto combattuto con Shelton al servizio. L'americano annulla due palle break e arriva ad un punto dal game grazie a un rovescio lungolinea di Sinner abbondantemente fuori dal campo. L'azzurro, tuttavia, alla terza occasione riesce a chiudere portandosi avanti di un break (3-2).

Nel sesto game il numero 1 del mondo spinge il piede sull'acceleratore e tiene il servizio a zero portandosi 4-2.

Turno facile in risposta per Sinner che si porta facilmente 5-2 e va a servire per il match.

Jannik non trema e chiude la partita 6-2, aggiudicandosi, per il secondo anno consecutivo, la finale del primo Slam stagionale.

Sinner vince il secondo set 6-2

Shelton inizia il secondo set al servizio. Si porta avanti 40-15, ma poi consente a Sinner di portare il game ai vantaggi. Un dritto scagliato in corridoio regala a Sinner una palla break subito convertita: 1-0 per l'azzurro.

Sinner tiene la battuta seppur con qualche difficoltà. L'azzurro si ritrova, infatti, a dover annullare anche una palla break all'americano (2-0).

Nel terzo game uno Shelton confuso e falloso, spreca un'opportunità di chiudere il game e accorciare le distanze, regalando a Sinner il doppio break (3-0).

Sinner tiene a zero la battuta e si porta avanti 4-0.

Shelton, nonostante l'ennesimo game ai vantaggi, riesce a tenere la battuta e a rimanere a galla nel set (4-1).

Turno di battuta comodo per Sinner, che stacca Shelton nel punteggio (5-1).

Shelton riesce a tenere il servizio, annullando anche un set point e, grazie a un ace, chiude il game (5-2).

Sinner si porta avanti 40-0 e al primo set point utile chiude, aggiudicandosi il secondo parziale con il punteggio di 6-2.

Sinner vince il primo set al tie-break 7-6 (7-2)

La partita si apre con Sinner al servizio, ma Shelton si guadagna subito due palle break. Dopo aver sprecato la prima affossando in rete il dritto, l'americano converte la seconda portandosi avanti nel punteggio (1-0).

Dopo un game combattuto ai vantaggi, Shelton riesce a tenere la battuta e allunga 2-0.

Nel terzo game Sinner tiene a zero il servizio e accorcia le distanze 2-1. Nel game successivo, invece, qualche incertezza di troppo di Shelton al servizio regala a Sinner l'occasione, subito colta, del controbreak che riporta il punteggio in parità (2-2).

Nel game successivo Sinner tiene la battuta e sale 3-2.

Dopo un game combattutissimo durato più di nove minuti Shelton riesce a tenere la battuta e riporta il punteggio sul 3 pari.

Sinner conquista abbastanza agevolmente il settimo game (4-3).

Nell'ottavo game per la prima volta dall'inizio del match l'americano tiene facilmente la battuta (4-4).

Il nono game grazie a una prestazione ottima di Sinner al servizio scivola via velocemente (5-4).

Shelton tiene a zero il servizio per la prima volta dall'inizio della partita (5-5).

Due risposte brillanti e un errore di Sinner regalano a Shelton due palle break, di cui l'americano approfitta immediatamente brekkando l'azzurro e portandosi avanti nel punteggio (6-5). Andrà a servire per il set.

Shelton serve per aggiudicarsi il primo set. L'americano, tuttavia, spreca due set point e regala a Sinner il controbreak. Si va al tie.

Shelton appare incerto e confuso all'inizio del tie break e Sinner si porta facilmente avanti 5-0. L'americano recupera di due punti, ma Sinner chiude 7-2 aggiudicandosi il primo set.

