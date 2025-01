Tamberi misterioso sul suo ritiro: 'Forse è momento di decidere...'

"Forse e' arrivato il momento di prendere quella decisione..". Gianmarco Tamberi torna a farsi sentire dai suoi profili social, e nasta una frase su Instagram a riaccendere le speculazioni sulla scelta dell'olimpionico dell'alto a Tokyo 2020 di ritirarsi.

Nelle recenti dichiarazioni, Tamberi aveva confessato la sua voglia di mettere alla prova fisico e mente per vedere se era in grado di arrivare fino a Los Angeles 2028. Dai Giochi di Parigi, invece, Tamberi era uscito distrutto per la colica renale che aveva infranto il sogno del secondo oro, e 'depresso' dalla sfortuna che aveva rimesso in discussione i sacrifici di tre anni. "Devo riflettere sulla mia vita", le parole da Parigi, con la possibilita' di dire basta per dedicarsi alla famiglia, restare piu' vicino alla moglie Chiara Bontempi, aprirsi alla possibilita' di un figlio. Poi, la voglia di provarci. Oggi, il nuovo messaggio che sembra alludere a un no. Ma nessuna scelta definitiva, emerge dal suo entourage, sarebbe ancora stata fatta.



