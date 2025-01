Sinner travolge de Minaur e vola in semifinale agli Australian Open

Tutto facile per Jannik Sinner che vola in semifinale agli Australian Open di tennis. Nella Rod Laver Arena, il n.1 del mondo e campione in carica al torneo di Melbourne ha superato agevolmente in tre set l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1.

Ad attendere il campione altoatesino in semifinale ci sarà l'americano Ben Shelton.

"Oggi sentivo tutto, in giornate come queste quando ottieni subito il break è tutto più facile. Eravate qui tutti per lui, ma siete stati molto sportivi, l'atmosfera era straordinaria" ha commentato Sinner nell'usuale intervista di fine partita.

"Come mi sento dopo i problemi nello scorso match? Ieri è stata una giornata molto tranquilla. Ho cercato di riposare e recuperare il più possibile e in generale lo fai molto in fretta, specie se sei giovane. Ora Shelton? E' uno di quelli che serve meglio e spero di restare concentrato come successo oggi. Spero sia una bella partita anche per voi" ha aggiunto.

